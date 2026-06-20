武田修宏、「娘さんと噂に…」大物俳優との思い出明かす 「和田アキ子さんから電話があって」
元サッカー日本代表・武田修宏が20日放送の読売テレビ・中京テレビ『上沼・高田のクギズケ！』に出演。2019年に亡くなった実業家としても活躍した大物俳優との親交について明かした。
【写真】幸せそうに夫とハグ！武田修宏が噂になったという有名モデル
番組では、昭和・平成・令和の芸能ニュースを掘り下げる特別企画「昭和・平成・令和 芸能NEWSふり返りSP」を実施。その中で一世を風靡したタレントショップを取り上げた。その中で梅宮辰夫さんプロデュースにより人気を博し、いまも親しまれている「梅宮辰夫漬物本舗」を紹介した。
そこで武田が「この頃、93年に娘さん（梅宮アンナ）とちょっと噂になった時がありまして…」とぶっちゃけ。どよめくスタジオに対して「違う違う…」「梅宮（辰夫）さんの話なんですけど」と前置き「噂になった時、和田アキ子さんから電話があって梅宮さんと3人で食事したことがある」と明かした。
Jリーグ全盛期の頃に東京・麻布十番の和食屋での食事会に参加。梅宮さんを前に「こっちはもう緊張して…。（飲んだお酒も）味なかったです」と吐露。ただ、それから「街とかイベントで会っても『武ちゃん、武ちゃん』ってかわいがってもらって」と親交が深まったそう。「いつもダンディーでおしゃれ。その記憶が…。やさしい人でした」と梅宮さんを偲んだ。
また上沼恵美子が「アンナちゃんと付き合ってたんですか？」と踏み込むと「噂になっただけで何もないです」と否定していた。
なおTVerで見逃し配信中。
【写真】幸せそうに夫とハグ！武田修宏が噂になったという有名モデル
番組では、昭和・平成・令和の芸能ニュースを掘り下げる特別企画「昭和・平成・令和 芸能NEWSふり返りSP」を実施。その中で一世を風靡したタレントショップを取り上げた。その中で梅宮辰夫さんプロデュースにより人気を博し、いまも親しまれている「梅宮辰夫漬物本舗」を紹介した。
Jリーグ全盛期の頃に東京・麻布十番の和食屋での食事会に参加。梅宮さんを前に「こっちはもう緊張して…。（飲んだお酒も）味なかったです」と吐露。ただ、それから「街とかイベントで会っても『武ちゃん、武ちゃん』ってかわいがってもらって」と親交が深まったそう。「いつもダンディーでおしゃれ。その記憶が…。やさしい人でした」と梅宮さんを偲んだ。
また上沼恵美子が「アンナちゃんと付き合ってたんですか？」と踏み込むと「噂になっただけで何もないです」と否定していた。
なおTVerで見逃し配信中。