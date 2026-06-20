◇MLB ドジャース6×-5オリオールズ(日本時間20日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースがオリオールズに9回サヨナラ勝ち。最後に試合を決めたラッシング選手でしたが、8回には凡退した悔しさから怒りの感情をあらわにする場面もありました。

ラッシング選手は第1打席でレフトライナー、3回の第2打席では満塁のチャンスで空振り三振に倒れます。

その後、5回の第3打席と8回の第4打席ではいずれも空振り三振と凡退が続くと、試合もビハインドの状況ともあり、悔しさが収まらず怒りを爆発させます。その8回の第4打席で空振り三振に倒れたあと、ラッシング選手はベンチに戻り、キャッチャーの防具を装着するなど守備の準備を始めます。しかし悔しさが抑えきれず、一度、自らの右ももでバットを折ろうと試みますが、折れずに終わります。ただその直後にアレックス・フリーランド選手がレフト前ヒットを放つと、その打球の行方を見送ったあとに、自らの凡退の悔しさが再燃し、再び右ももでバットを真っ二つに折る一幕がありました。

その折れたバットをベンチ下に隠す冷静は持ち合わせていたラッシング選手。9回には見事サヨナラのきっかけとなるヒットを放ち、チームの勝利に貢献し、最後は満面の笑みをみせました。