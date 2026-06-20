とうあ、トップバッターで「オキコレ」開幕 キャミから美デコルテ輝く
【モデルプレス＝2026/06/20】モデルのとうあが20日、沖縄サントリーアリーナで開催のガールズファッションフェス「OKINAWA COLLECTION 2026」に出演した。
【写真】23歳YouTuber、キャミから美デコルテ輝く
トップバッターで登場したとうあは、キャミソールワンピースにボトムスを合わせたファッションで美しいデコルテを際立たせた。笑顔を封印したクールなランウェイでオーラを放出。観客を魅了していた。
その後のトークコーナーでは、ファッションのポイントについて「沖縄らしく、夏らしく、リゾート感のあるような感じで。私が普段あんまりやらないような大人っぽいルックで登場してみました」とアピール。また「沖縄に（年に）1回以上は絶対来てるの。今回も滞在させていただこうかなと思っています」「帰れるわけないじゃん（笑）！大好きだもん！」と沖縄への愛を語っていた。
今をときめくモデルやアーティスト、地元・沖縄出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「オキコレ」。4回目を迎える今回は「STARLIGHT」をテーマに、FRUITS ZIPPER、CUTIE STREET、MORE STARらアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」の面々がステージを盛り上げる。さらに、とうあのほか、なごみ、長浜広奈、MINAMIら豪華出演者が集結。MCは3年連続となるこーくんに加え、EMIKAが務める。（modelpress編集部）
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◆とうあ、トップバッターで「オキコレ」開幕
トップバッターで登場したとうあは、キャミソールワンピースにボトムスを合わせたファッションで美しいデコルテを際立たせた。笑顔を封印したクールなランウェイでオーラを放出。観客を魅了していた。
◆「OKINAWA COLLECTION 2026」テーマは「STARLIGHT」
今をときめくモデルやアーティスト、地元・沖縄出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「オキコレ」。4回目を迎える今回は「STARLIGHT」をテーマに、FRUITS ZIPPER、CUTIE STREET、MORE STARらアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」の面々がステージを盛り上げる。さらに、とうあのほか、なごみ、長浜広奈、MINAMIら豪華出演者が集結。MCは3年連続となるこーくんに加え、EMIKAが務める。（modelpress編集部）
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