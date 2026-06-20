歌手の和田アキ子（76）が20日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。番組共演後の「ナインティナイン」の岡村隆史（55）から言われた「最高」な言葉を明かす場面があった。

後番組を担当するサンドウィッチマンから海外ロケのお土産をもらった話を明かす中、和田はカンテレ「おかべろ」（土曜後2・28）に7年ぶりに出演したことに触れた。

「岡村が、ようしゃべってくれて、うちに泊まったときの話とか。旦那の話とか。ご飯食べずにハチミツ舐めてたとか」と話しつつ、「岡村が“お疲れ様でした”って」と岡村が収録後に楽屋にあいさつに来てくれたとした。

そのうえで「“ちょっといいですか？”って。私、なんか仕事で“悪口言ったかな？”と思って。30分の番組を2本撮って“2週やりたい”って言って、“40分で1本回します”って言うたのに、1時間ちょっと押して、“もう戻れへんど”とかって言うてて。全然ダメだったから」と振り返り苦笑。

さらに和田が出演しているTBSの深夜番組「アッコとジャンボ」を引き合いに「岡村が“ちょっといいですか。ジャンボとやってますよね”って。“ジャンボばっかりやなくて、たまにはチビとやってください”って」と笑った。

岡村から思わぬ言葉に「最高！と思わない？」と和田。アシスタントの垣花正アナも「かっこいい！」と称賛すると、和田は「めっちゃおもろい。“やろうや、デカとチビで”って。こういう時は人に何言われても“デカとチビ何が悪い”って言うてやろうと思って。“男、女でもいいなあ”とかって。そういう返しが面白い。“ジャンボばっかりじゃなくてチビもやってください”って」と話した。