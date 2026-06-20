東京都・北区の公立小学校で発生した火事。児童・教職員あわせて11人がけがをしました。カメラが捉えたのは、火の手から逃れるため、足場の少ない場所で、必死に助けを待つ子供たちの姿でした。（6月19日深夜放送の「news23」より）

【写真で見る】ハンカチやTシャツが黒くなるほど “すす”と煙に襲われた児童も

「子どもたちは泣き叫んでいた」壁伝いに避難する様子も

19日の午前11時ごろ、東京・北区にある滝野川第三小学校で火事が起きました。当時は授業の真っ最中で、校舎からは子どもたちの泣き叫ぶ声が聞こえたといいます。

近隣住民

「（小学生）3、4人がパニックを起こして悲鳴を上げていた。『いやだ』とか『助けて』と」

「もう子どもたち、泣き叫んでいた。必死に祈っていた」

登校していた児童は327人。当初、“逃げ遅れている人が多数いる”との情報が入っていました。



子どもたちは無事なのか。

近所の人が校舎を見ると、子どもたちがいたのは校舎のひさし。わずかな足場にしゃがみこみ、灰色の煙を浴びています。

別の動画では、両手で口を覆った子どもたちが壁伝いに歩いて避難していました。



そうした中…

避難した小5児童

「男の子と大人の女性が落ちちゃった。飛び降りたというか滑って落ちちゃった感じ」



音楽の女性教諭は4階から3階に落下したとみられ、骨盤骨折の大けがをしました。他にも児童2人が骨折していて、けが人は児童と教職員、計11人にのぼっています。



（現在は情報が更新され、骨折した児童は1人となっています）

「もう死ぬのかなと思った」避難した児童が語る恐怖

記者

「北区にある滝野川第三小学校前です。出火元とされる4階部分は黒く焼けているのがわかります」



火元とみられているのは、4階の音楽準備室です。

すぐ隣の音楽室で授業中だった5年生の児童は、死を意識するほど危険な状況だったといいます。

音楽室で授業中だった小5児童

「（音楽準備室が）隣なので火とか見えて、もう死ぬのかなと思った」

ハンカチやTシャツが黒くなるほどの“すす”と煙に襲われた児童もいました。



音楽室で授業中だった小5児童

「（音楽準備室が）爆発した。息苦しかった」

「（Q.ひさし上の避難は先生の指示か）先生に指示された」

「（Q.廊下に出るのは危ないから）危ないし反対側にも行けなかったから」

「（ハンカチを）1回外して黒い煙を吸ってしまって、救急車に乗って病院に行って1〜2時間くらい検査した」

区長と校長らが会見 火事の原因については…

子どもたちの心への影響も心配されています。



避難した小2児童

「怖くて泣いている子もいたし、慰めている子もいた」

避難した小1児童

「お兄ちゃんたちが本当の火事だって教えてくれた。こわかった…」

北区・山田加奈子 区長

「この度は大変申し訳ございませんでした」



火事の原因について北区と学校は。

北区立滝野川第三小学校 高草木政浩 校長

「音楽準備室に特に燃えやすいものというのは確認しておりません。校長として毎日校内を回っているが、そのようなことに気づいたことはございません」

警視庁は、実況見分をするなどして出火の原因を調べるということです。