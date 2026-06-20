サッカー日本代表は21日の午後1時キックオフ予定

【MLB】ドジャース 6ー5 オリオールズ（日本時間20日・ロサンゼルス）

ドジャース・佐々木朗希は19日（日本時間20日）、本拠地オリオールズ戦に先発登板。6回に2本塁打を浴びて同点に追いつかれ、5回2/3を投げて4安打1四球6奪三振3失点の内容だった。チームはサヨナラ勝ちで4連勝を飾った。試合後、北中米ワールドカップ（W杯）について言及した。

初回は先頭ウォードに右中間への当たりを許すが、中堅手パヘスが二塁への好送球でアウトに。その後は5回まで被安打1、四球1の快投を見せた。しかし3点リードで迎えた6回、先頭のホリデイに左前打を許すと、2死からヘンダーソンに2ランを被弾。さらにアロンソに同点ソロを浴びた。佐々木は呆然とした様子で降板した。

試合は3-5で迎えた9回、ベッツの8号ソロで1点差とし、2死一、二塁の好機で3三振だったラッシングが同点打を放った。さらに相手のミスが重なって劇的なサヨナラ勝ちを収めた。

試合後、佐々木は自身の投球を振り返りつつ、20日（同21日）に行われる日本-チュニジア戦に言及した。前回のオランダ戦は「日本の最後のほうはちょっと見ました」。明日に試合があることを聞かれると「ちょっと時間あるんで、応援します（笑）」と笑顔を見せた。

ドジャースは日本時間の午前11時10分にプレーボール。サッカー日本代表戦は午後1時キックオフの予定だ。まさかの“裏かぶり”と知り「じゃ、見れないです」と笑ったが、試合が早く終われば後半は視聴可能だ。「由伸さんに頑張ってもらいます」とし、先発予定の山本由伸投手がまたも快投することに期待していた。（Full-Count編集部）