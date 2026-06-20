◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト―広島（２０日・神宮）

広島のドラフト３位・勝田成内野手が、先制タイムリーを放った。２回２死一、三塁。フルカウントから粘って７球目をしぶとく三遊間にはじき返し、遊撃への適時内野安打となった。３月２７日の中日戦（マツダ）で延長１０回に新人ではセ・リーグ初の開幕戦サヨナラ打を放って以来となる打点をマークした。

ＮＰＢ最小兵１６３センチのルーキー。この日はベンチスタートとなった小園に代わって遊撃に入り、１１日・西武戦（ベルーナＤ）以来の今季２２度目のスタメン。２１日が２３歳の誕生日で、前祝いの一打となった。

◆勝田 成（かつだ・なる）２００３年６月２１日、大阪市生まれ。２２歳。２歳で野球を始め、堀川小６年時に阪神タイガースジュニアに選出。関大北陽では甲子園出場なし。近大で１年の全日本大学選手権からベンチ入り。関西学生リーグで６度のベストナイン、歴代１５位タイの通算１０６安打。３、４年時に大学日本代表。５０メートル走６秒１。１６３センチは１２球団最小兵、７０キロ。右投左打。年俸１０００万円。