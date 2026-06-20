レスリングの全日本合宿が２０日、都内のナショナルトレーニングセンターで公開された。アジア大会（名古屋）と世界選手権（カザフスタン）代表の尾崎野乃香（慶大）が取材に応じ「自分の持ち味を生かしていきたい。思い切っていきたい」と、９月開幕のアジア大会を見据えた。

この日は実戦形式の練習中、サッカースペインリーグのバルセロナ、Ｒマドリードのユニホーム姿で臨んだ尾崎。北中米Ｗ杯期間中でのメディア公開ということもあり「皆さん来ていますし、Ｗ杯だし。いろいろ持ってきました」と明かした。「こんなの着ている割には、全然詳しくなくて…」と笑わせつつ「ただ、この渦に巻き込まれてる感じなんですけど、元気もらっています」。ユニホームは、海外遠征時に購入するという。

ライブではないが、日本がオランダと２―２で引き分けた１５日の一戦もチェック。尾崎は「ちょっと、面白いエピソードいいですか？」と切り出した。「自分、鎌田（大地）さんのスポンと入ったやつ、めっちゃ好きで。好きというか、めっちゃすごいなって」。１―２の後半４４分、ＦＷ小川航基が右ＣＫに完璧なヘディングシュートを合わせたところ、正面にいた鎌田の頭に当たってネットを揺らした場面を回想。ファンになったという尾崎は、日本代表選手のカードが入ったウェハースチョコを購入したという。「全然詳しくないのに、買って。結構種類があるけど、開けたら鎌田さんが入ってて」と明かした尾崎は「めっちゃうれしかった」と笑顔をはじけさせた。

日本代表は２１日に１次リーグ第２戦、チュニジア戦を迎える。２４年パリ五輪では、在学中の女子選手として、全競技を通じて慶大初の五輪メダリストとなった尾崎。同門のＦＷ塩貝健人を期待の１人に挙げ「すごく注目しています。頑張ってほしいです」とエールを送った。