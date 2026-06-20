1091人が実践！冷蔵庫のムダをゼロにする「驚きのフードロス対策」と家計防衛

食材を使いきれずに捨ててしまったり、冷蔵庫の奥から賞味期限切れの食品が出てきたり……。気をつけていても、フードロスは意外と身近な問題です。

そこで今回は、オレンジページメンバーズに聞いた「フードロスを減らすための工夫」をご紹介。みんなのアイディアを教えてもらいました。

約8割が実践！ みんなのフードロス削減アイデア7選

賞味期限が近い割引商品を優先して購入。節約目的でしたが、フードロス削減に貢献できていると気づきました。（30代・ななめで鯛）

野菜のしんはだしをとるために使ったり、だしをとった昆布はつくだ煮にしたりと、楽しみながら使いきりを考える。（40代・Mi）

野菜の余りはすぐにカットして冷凍し、次のスープやおかずで使いきる。（50代・しずかちゃん）

食材を使いきるためにとにかくたくさん料理をしています。自然と品数が増えて、家族の笑顔も増えました。（30代・もくもく）

食材が少なくなってきたら、半端食材を集めてキーマカレーやミートソース、豚汁などにしてスッキリ消費！（40代・ふみママ）

冷蔵庫に残っている食材を無駄にしないように、あるもので工夫して献立を考えることを楽しんでいます。（40代・aiuchi）

定期的に冷蔵庫やパントリーの中身と賞味期限を確認し、家族にリマインドしている。（30代・hinako）

フードロス対策というと難しく感じますが、できることから始めればOK。みなさんのアイデアも、ぜひ参考にしてみてくださいね。

（『オレンジページ』2026年6月2日号より）