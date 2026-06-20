◇インターリーグ ドジャース6―5オリオールズ（2026年6月19日 ロサンゼルス）

ドジャースは19日（日本時間20日）、オリオールズ相手にサヨナラ勝利を収め、今季5度目の4連勝で貯金を今季最多22とした。4―5の9回2死一、二塁、ダルトン・ラッシング捕手（25）が右前に同点打。相手の失策もからみ、劇的な勝利を収めた。

初回にマンシーの右前2点打で先制すると、2回にもパヘスの左中間適時二塁打で加点。しかし3回、無死満塁の好機で無得点に終わると、その後は打線が沈黙。3回以降はスコアボードに「0」を並べ続けた。

2点をリードされて迎えた最終回に最高のドラマが待っていた。3―5の9回1死、ベッツが左越えに8号ソロを放ち、反撃の気運を最大限に高めると次打者・マンシーが四球を選んで出塁。2死一、二塁から8番・ラッシングがオリオールズ守護神・ヘルズリーの投じた98.6マイル（約158.6キロ）直球を捉え、右前打への同点打を放つと、右翼手からの本塁送球を捕手が後逸。右翼手の失策で一走のウォードも生還し、劇的なサヨナラ勝利となった。

ラッシングはこの打席まで4打席3三振を喫していた。3―5の8回には先頭打者として打席に入るも空振り三振に倒れ、ベンチでヘルメットを叩きつけ、さらに打撃グローブを投げ捨て、バットをへし折り激高する姿も中継カメラで映し出されていた。

感情を前面に押し出すプレースタイルに、米メディアでは“悪童”の愛称まで付けられた男が最後の最後で放った殊勲打。ラッシングは試合後、スポーツネットLAのインタビューに応じ「最高の気分です。本当に厳しかった。でも、勝てて本当に良かった。最高に楽しかったです」と満面の笑顔を見せた。

カウント0―2と追い込まれながら、結果を出した。「2ストライクに追い込まれた後、ダグアウトを見たんです。あそこにはムーキー（ベッツ）がいて、フレディ（フリーマン）がいる。みんなが背中を押してくれているんです。とにかく、チーム全員で勝利をつかみ取れて最高です」。ベンチにいるスター達の姿で冷静になり、最高の一打を生み出した。