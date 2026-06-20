パラグアイ10番が新ルールで一発レッド!! “推定有罪”W杯初事案、制定きっかけはベンフィカ対R・マドリー
[6.19 W杯W杯D組第2節 トルコ - パラグアイ]
パラグアイ代表MFミゲル・アルミロンがトルコ代表戦の前半終盤、対立時に口元を手で隠したとして、北中米ワールドカップのルールにより一発退場処分が下された。
この試合の前半45分、パラグアイFWイシドロ・ピッタが倒れて試合が止まると、1点ビハインドのトルコ側がピッタに詰め寄って時間稼ぎや大袈裟なアピールを咎めるような様子を見せていた。そこへパラグアイの選手も駆け寄ったところで両チームの選手が対立。するとVARの介入を経て主審が映像を確認した結果、アルミロンにレッドカードが提示された。
映像をよく見ると、アルミロンは両チームの選手が対立する中で相手DFメルト・ミュルドゥルに対し、口を手で隠した状態で何かを言う様子があった。ミュルドゥルは即座に副審にアピールしていたもののピッチ上の審判員は確認できていなかった模様。だが、主審はオンフィールド・レビューで確認したことによって「パラグアイの10番が口を覆った。判定はレッドカード」とアナウンスして一発退場と判断した。
国際サッカー連盟(FIFA)と国際サッカー評議会(IFAB)は今年4月、相手選手との対立時に口を手で覆う行為をレッドカードの対象にするか大会側で判断できるようにすることを決定。W杯ではこのルールが採用されており、ルール通りの判定が下された。
このルールが設定された背景には、2月17日のUEFAチャンピオンズリーグでベンフィカMFジャンルカ・プレスティアーニがレアル・マドリーFWビニシウス・ジュニオールに差別的な言動をした疑いがあるとして、試合が中断したという事案がある。この試合ではビニシウスが主審に差別的な発言をされたと訴えたものの、プレスティアーニが口を手で覆っていたため実際に何を言っていたのかがリアルタイムでは分からず、試合後に6試合の出場停止処分(うち3試合は執行猶予付き)が下された一方、試合中の処分は下されなかった。
FIFAはそうした事案を受け、対立時に口を手で覆う行為をレッドカードの対象にできる新ルールを制定。ジャンニ・インファンティーノ会長は「言うべきではないことを口にしたという推定がなければならない。そうでなければ、(対立時に)口を手で覆う必要などない」と述べ、“推定有罪”の基準で判断されるものだと示している。
パラグアイ代表MFミゲル・アルミロンがトルコ代表戦の前半終盤、対立時に口元を手で隠したとして、北中米ワールドカップのルールにより一発退場処分が下された。
この試合の前半45分、パラグアイFWイシドロ・ピッタが倒れて試合が止まると、1点ビハインドのトルコ側がピッタに詰め寄って時間稼ぎや大袈裟なアピールを咎めるような様子を見せていた。そこへパラグアイの選手も駆け寄ったところで両チームの選手が対立。するとVARの介入を経て主審が映像を確認した結果、アルミロンにレッドカードが提示された。
国際サッカー連盟(FIFA)と国際サッカー評議会(IFAB)は今年4月、相手選手との対立時に口を手で覆う行為をレッドカードの対象にするか大会側で判断できるようにすることを決定。W杯ではこのルールが採用されており、ルール通りの判定が下された。
このルールが設定された背景には、2月17日のUEFAチャンピオンズリーグでベンフィカMFジャンルカ・プレスティアーニがレアル・マドリーFWビニシウス・ジュニオールに差別的な言動をした疑いがあるとして、試合が中断したという事案がある。この試合ではビニシウスが主審に差別的な発言をされたと訴えたものの、プレスティアーニが口を手で覆っていたため実際に何を言っていたのかがリアルタイムでは分からず、試合後に6試合の出場停止処分(うち3試合は執行猶予付き)が下された一方、試合中の処分は下されなかった。
FIFAはそうした事案を受け、対立時に口を手で覆う行為をレッドカードの対象にできる新ルールを制定。ジャンニ・インファンティーノ会長は「言うべきではないことを口にしたという推定がなければならない。そうでなければ、(対立時に)口を手で覆う必要などない」と述べ、“推定有罪”の基準で判断されるものだと示している。
Miguel Almiron is handed a straight red for covering his mouth, the first adoption of the new rule at this World Cup.— ESPN FC (@ESPNFC) June 20, 2026
Paraguay are down to 10 for the rest of this match against Turkiye. pic.twitter.com/2o8x41Y1n7