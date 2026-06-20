開催：2026.6.20

会場：サター・ヘルス・パーク

結果：[アスレチックス] 12 - 11 [エンゼルス]

MLBの試合が20日に行われ、サター・ヘルス・パークでアスレチックスとエンゼルスが対戦した。

アスレチックスの先発投手はジェフリー・スプリングス、対するエンゼルスの先発投手はホセ・ソリアーノで試合は開始した。

2回裏、7番 ローレンス・バトラー 4球目を打ってセンターへのホームランでアスレチックス得点 ATH 1-0 LAA

3回裏、3番 シェイ・ランゲリアーズ 5球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでアスレチックス得点 ATH 2-0 LAA、5番 ジェーコブ・ウィルソン 2球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでアスレチックス得点 ATH 3-0 LAA、6番 カルロス・コルテス 2球目を打ってライトゴロ 3塁ランナーは本塁へでアスレチックス得点 ATH 4-0 LAA

4回表、5番 クリスチャン・ムーア 初球を打ってセンターへの犠牲フライでエンゼルス得点 ATH 4-1 LAA、6番 デンセル・グスマン 7球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでエンゼルス得点 ATH 4-3 LAA、9番 ホセ・シリ 4球目を打って左中間スタンドへのスリーランホームランでエンゼルス得点 ATH 4-6 LAA、1番 ザカリー・ネト 2球目を打って左中間スタンドへのホームランでエンゼルス得点 ATH 4-7 LAA

5回表、7番 ローガン・オハピー 3球目を打って左中間スタンドへのスリーランホームランでエンゼルス得点 ATH 4-10 LAA

6回表、2番 ノーラン・シャヌエル 4球目を打ってライトスタンドへのホームランでエンゼルス得点 ATH 4-11 LAA

6回裏、1番 ザカリー・ゲロフ 5球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでアスレチックス得点 ATH 5-11 LAA

7回裏、5番 ジェーコブ・ウィルソン 初球を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでアスレチックス得点 ATH 7-11 LAA

8回裏、9番 マックス・マンシー 初球を打ってセンターへのツーランホームランでアスレチックス得点 ATH 9-11 LAA

9回裏、6番 ヨナ・ハイム 4球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでアスレチックス得点 ATH 11-11 LAA

10回裏、2番 ニック・カーツ カウント3-1から押し出しの四球でアスレチックス得点 ATH 12-11 LAA

試合は12対11でアスレチックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はアスレチックスのエルビス・アルバラドで、ここまで3勝1敗2S。負け投手はエンゼルスのカービー・イエーツで、ここまで0勝3敗1S。

ここまでアスレチックスは38勝38敗で0.5ゲーム差の（ア・リーグ）西地区2位。一方エンゼルスは30勝47敗で9.0ゲーム差の（ア・リーグ）西地区5位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-20 14:20:20 更新