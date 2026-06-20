開催：2026.6.20

会場：ドジャースタジアム

結果：[ドジャース] 6 - 5 [オリオールズ]

MLBの試合が20日に行われ、ドジャースタジアムでドジャースとオリオールズが対戦した。

ドジャースの先発投手は佐々木朗希、対するオリオールズの先発投手はトレー・ギブソンで試合は開始した。

1回裏、5番 マックス・マンシー 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでドジャース得点 LAD 2-0 BAL

2回裏、2番 アンディ・パヘス 4球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでドジャース得点 LAD 3-0 BAL

6回表、2番 ガナー・ヘンダーソン 2球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでオリオールズ得点 LAD 3-2 BAL、3番 ピート・アロンソ 3球目を打って左中間スタンドへのホームランでオリオールズ得点 LAD 3-3 BAL

7回表、9番 ジェレマイア・ジャクソン 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでオリオールズ得点 LAD 3-5 BAL

9回裏、4番 ムーキー・ベッツ 5球目を打ってレフトスタンドへのホームランでドジャース得点 LAD 4-5 BAL、8番 ダルトン・ラッシング 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでドジャース得点 LAD 5-5 BAL、さらにライトが悪送球でドジャース得点 LAD 6-5 BAL

試合は6対5でドジャースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はドジャースのブレーク・トライネンで、ここまで4勝1敗1S。負け投手はオリオールズのライアン・ヘルズリーで、ここまで0勝3敗7S。

なお、ドジャースの佐々木朗希はこの試合で5.2回を投げ、4安打（2本塁打）、3失点、6奪三振、防御率は4.76となっている。

ここまでドジャースは49勝27敗で（ナ・リーグ）西地区1位。一方オリオールズは35勝42敗で12.5ゲーム差の（ア・リーグ）東地区4位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-20 14:22:30 更新