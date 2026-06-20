「ドジャース−オリオールズ」（１９日、ロサンゼルス）

ドジャースのダルトン・ラッシング捕手が土壇場の九回２死から同点タイムリーを放ち、相手のミスを誘発してサヨナラ勝ちへ導いた。

意地の一打だった。九回２死一、二塁から追い込まれてから高めの変化球を見極めると、４球目の高めフォーシームを完璧に右前にはじき返した。代走・コールが同点のホームを踏むと、相手の中継プレーが乱れる間に一塁走者のウォードがサヨナラのホームを踏んだ。

歓喜の輪ができ、スタンドが大歓声で沸く中、グラウンドインタビューでは「最高だよ。本当に厳しい試合だった。でも勝てて本当にうれしい。楽しかった」と語ったラッシング。直後にテオスカー・ヘルナンデスから歓喜の氷水シャワーを浴びた。この日は第２打席から３打席連続三振。ベンチに戻るとバットをたたきつけ、自らの足でへし折った。次打席ではヘルメットをたたきつけ、手袋をかみちぎるように口で外すなど荒ぶるシーンが多々あった。

そんなうっぷんを晴らすかのような一打。「全員で勝ち取った本当に最高の勝利だね」。ラッシングの表情にはすっかり笑顔が戻っていた。