◇インターリーグ ドジャース6―5オリオールズ（2026年6月19日 ロサンゼルス）

ドジャースは19日（日本時間20日）、オリオールズ相手にサヨナラ勝利を収め、今季5度目の4連勝で貯金を今季最多22とした。先発の佐々木朗希投手（24）は5回2/3を3失点で勝敗付かず。大谷翔平投手（31）は真美子夫人の第2子出産のため試合前にチームを離れ、今月12日（同13日）のホワイトソックス戦以来、今季4度目の欠場となった。

佐々木は「全体的にはやりたいことができましたし、ボールもいいボールが多かったと思うので、同点に追いつかれてしまったんですけど、全体的にはこう、やりたいようにできました」と前を向いた。」

佐々木は初回、先頭のウォードに1ボールからの2球目を右中間へ運ばれたが、中堅手のパヘスが素早く二塁へ好返球。二塁打を狙ったウォードをアウトにした。味方の好守備でリズムをつかむと、続くヘンダーソンを二ゴロ、アロンソを空振り三振と、わずか10球で無失点に抑えた。2回以降もストライクゾーンに球威ある球を集め、オリオールズ打線につけ入る隙を与えなかった。5回までわずか1安打で5奪三振。最速は100.6マイル（約161.9キロ）を記録するなど、力で相手打線をねじ伏せた。

3―0で迎えた6回に落とし穴が待ち受けていた。2死一塁からヘンダーソンに対し、1ボールからの2球目、内角低めのスプリットを右翼席に運ばれ1点差に。さらに、次打者・アロンソにも1ボール1ストライクからの3球目、98マイル（約157.7キロ）直球を左中間席へ運ばれる2者連続アーチで同点に追いつかれ、降板となった。結局、5回2/3、90球を投げ、4安打3失点、6三振、1四球と悔しい結果となった。

アロンソの同点弾は内角を狙った要求通りに投げたが、相手にパワーで運ばれた。「1人目のホームランに関しては、フォークがカットして、本来の動きではなかった。本来の動きをしなかったというのはありますけど、次のバッターに関しては、要求通りに投げ切った中で打たれてしまったので。投げたボール自体は良かったと思うんですけど、結果に向き合うと、その選択は失敗だったと思うので。そこからどうするべきだったかは、ピッチングコーチとこれから振り返りたいと思います」と話した。