「ドジャース６−５オリオールズ」（１９日、ロサンゼルス）

ドジャースが逆転サヨナラ勝ちで連勝を４に伸ばした。先発した佐々木朗希投手は５回まで１安打無失点の快投を見せるも、六回２死から２者連続被弾で同点に追いつかれ４勝目を逃した。大谷翔平投手は「父親産休」のため欠場となった。

２点を追う九回だった。１死からベッツがこの日３安打目となる８号ソロを放つと、沈んでいた本拠地が一気に沸き返った。自身のボブルヘッドデーで価値ある一撃。さらにマンシーが冷静に低めの変化球を見極めて四球を選んだ。

２死となって崖っぷちに断たされたが、ウォードがストレートの四球を選んで逆転の走者として出塁した。ここで３打席連続三振のラッシングが右前に同点タイムリーを放って同点。さらに相手の中継プレーが乱れる間にサヨナラのホームを踏んだ。

本拠地は歓喜に包まれ、ラッシングは「本当に厳しい試合だった。でも勝てて本当にうれしい。本当に楽しかったよ」とグラウンドインタビューで興奮気味に語った。直後にテオスカー・ヘルナンデスから歓喜の氷水シャワーを浴びて満面の笑み。「本当に全員で勝ち取った最高の勝利だ」と胸を張った。

試合はドジャースが優位に進めていた。だが魔の六回だった。佐々木は思わず両手を膝についた。２死一塁からヘンダーソンに右翼へ１点差に迫られる２ランを被弾し、ぼうぜんの表情を浮かべた。さらに続くアロンソには内角フォーシームで詰まらせたかに見えたが、打球は左翼席最前列へ。圧倒的なパワーに屈し、試合を振り出しに戻された。

この日はフォーシームの球威が抜群だった。直球の平均球速は１５９・２キロ。今季平均よりも２・４キロ速く、１６０キロ超は１２球。１００マイルオーバーは５球だった。四回にヘンダーソンを空振り三振に仕留めた１球は１０１・５マイル（約１６２キロ）。球威抜群だっただけに、配球パターンも変えた。

通常はフォーシームで押し込んで低めのスプリットで空振りを奪うスタイルだが、この日は真逆に。変化球でカウントを奪い、直球で相手を牛耳った。奪った三振６個のうち、４つがフォーシーム。状態が良かっただけに悔やまれる六回の２者連続被弾だ。

打線は初回にマンシーの２点タイムリー、二回にはパヘスが適時二塁打を放ち、一塁走者のフリーランドが激走して生還した。相手がチャレンジを行使するも判定は覆らず。だがゲームの空気が一気に重くなってしまったのは三回だ。

ベッツの安打を皮切りに無死満塁の好機を作ったが、痛恨の３者連続三振で無得点。以降は追加点が奪えず、六回に試合を振り出しに戻された。そして七回にクラインが勝ち越しの２点打を浴びてしまったが、土壇場で試合をひっくり返した。

この日は大谷が「父親産休」のためにチームを離れたことが試合前に発表された。オリオールズとの３連戦中に戻ることも伝えられた中、価値ある１勝となった。