１８日深夜放送のテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」（木曜・深夜０時４５分）に、ダンス＆ボーカルグループ・ＴＨＥ ＲＡＭＰＡＧＥのボーカル・吉野北人が出演。私生活でもこだわりを語った。

番組ＭＣを務める歌手で女優の鈴木愛理と吉野は、映画「昨夜は殺れたかも」（１０月２３日公開、松木創監督）で共演。ＭＣのお笑いコンビ・南海キャンディーズの山里亮太が「愛理ちゃんから見て、北人くんはあざとい部分ありそう？」と聞くと、鈴木は「鋭いオーラは出さないくせに、腹くくってるというか、ギャップですね」と答えた。

山里が「ボーっとしてるってこと？」とたずねると、吉野は「よくおじさんって言われます」と意外な返答。鈴木は「そう！おじさんです。おじいちゃんです」と同意した。

その理由を「散歩大好き、声が小さい…」と吉野が自己分析すると、鈴木は「あと耳が遠い！会話が難しかったんです。最初」と、映画撮影中の吉野の印象を語った。

また、「家でのマイルールはある？」のテーマでのトークで吉野は「（来客者には）手は洗ってもらいます。来たら『洗面台で洗って』って。一応、その菌が…。これは人を見ます」と明かすと、鈴木やゲストのタレント・あのから驚きの声が。

吉野はあわてて「言い方間違えました。めっちゃ仲良い友だち限定です。幼なじみとかに『手洗って』って言う。メンバーとかは『好きにして』って」と説明していた。