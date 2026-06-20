女優の伊藤沙莉が２０日、都内で行われた「映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ〜ション」（７月３１日公開、渡辺正樹監督）完成披露舞台あいさつに出席した。

クレヨンしんちゃんの大ファンで「お話いただいた時から、本当に感動が止まらなくて。とってもうれしい時間」と満面の笑み。ステージで自身の横に、しんちゃんが歩み寄ると興奮のあまり言葉に詰まる場面もあったが「夢に見た瞬間というか、しんちゃんの作品に携われて本当にうれしいなと思うし、アフレコしている時にずっと聞いてきた声と一緒にしゃべってることも楽しかったし、幸せ」と頬を緩ませた。

作品にちなみ、夏の休みでしたいことには「今年の夏は国内と国外とどっちも行こうとしています。一つは京都に行きたくて、もう一つはアジア系に行きたい」と回答。京都では「メイクさんとかスタイリストさんとかが船のコンビニ（京都市・琴ヶ瀬茶屋）に行ってみたい」と声を弾ませた。またプライベートでは昨年、２匹の犬を飼い始め「（名前は）アジコ、コスケ。初公開」と明かした。

映画「クレヨンしんちゃん」シリーズの第３３弾。野原家が大曲の花火大会を楽しみに、父・ひろしの故郷・秋田に帰省したところ、妖怪の国に迷い込む冒険物語。年齢５００歳の狐（きつね）の妖怪の声を担当する。