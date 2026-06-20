レッドカードは大会通算7枚目に

サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会は19日（日本時間20日）、グループD第2節のトルコ―パラグアイ戦がサンフランシスコ・ベイエリア・スタジアムで行われ、パラグアイが1-0で勝利した。前半アディショナルタイムに10番のMFミゲル・アルミロンが一発カードで退場になった。相手選手との口論中に、口元を覆う行為が発覚。今大会からの新ルールが初適用されたが、海外ファンからは様々な声が上がった。

パラグアイは開始早々、MFマティアス・ガラルサが先制ゴール。リードを奪って前半アディショナルタイムに入った。しかし、ファウルでプレーが止まったところで両チームが小競り合いに。その後、VARが介入。主審が確認に向かい、アルミロンにレッドカードが提示された。アルミロンが相手選手に向かい、片手で口元を隠すような仕草をしていた。

今大会からの新ルールで、相手選手との衝突・口論中に口元を覆う（隠す）行為はレッドカードの対象となる得る。主審は「口を覆っていた！ 判決はレッドカードだ！」と力強く宣言してレッドカードを高々と掲げた。大会通算7枚目のレッドカードになった。

米放送局「FOXスポーツ」が映像を公開すると、海外ファンから「最悪のルールだ、イエローであるべき」「FIFAの新ルール、W杯の前に発表されていたから審判を攻めることはできない。納得できないかもしれないがルールはルールだ」「やるべきことをできない奴には即レッド。私は好きだ」「言い訳できない。今大会に出場する全選手がこのルールを知っていたのだから」といった声が寄せられた。

1人少なくなったパラグアイだったが、1点を守り抜いて今大会初勝利を挙げている。



（THE ANSWER編集部）