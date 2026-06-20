◆米大リーグ ドジャース６×―５オリオールズ（１９日、米カリフォリニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が１９日（日本時間２０日）、本拠地・オリオールズ戦に先発。５回２／３を４安打３失点で降板し、４試合ぶりの４勝目はお預けとなった。９０球で１四球６奪三振だった。

６回を投げきれずに白星を逃した佐々木だったが「同点には追いつかれてしまったけど、全体的にはやりたいことができた。変化球は結構練習してきて、試合を通じて良かった。変化球に関しては修正できたかな」と振り返った。

３点リードの６回。先頭ホリデーに左前打を許したが、中堅パヘスの好捕もあって２死一塁までこぎ着けた。しかし、２番ヘンダーソンに内角のスプリットを右翼席への２ランとされて１点差。３番アロンソには９８マイル（約１５７・７キロ）直球を痛打された。左翼席への同点ソロ。朗希はその場でガックリとうなだれた。

５回までは圧巻の投球だった。初回。先頭の１番ウォードに中前打を許したが、中堅パヘスが二塁を狙った打者走者を刺してアウト。朗希は結果的に３人で初回の攻撃を片づけた。２回は先頭の４番バサロを直球、５番タベラスをスライダーで空振り三振。前のイニングから３者連続三振と圧倒した。３回には８番ホリデーに対して最速１００・６マイル（約１６１・９キロ）を計測。４回にはヘンダーソンを１００・５マイル（約１６１・７キロ）直球で空振り三振に斬るなど、５回までに１００マイル（約１６０・９キロ）超えを５球とスピードも抜群だった。

前回１２日（同１３日）の敵地・ホワイトソックス戦では日米通じて自己ワーストの７失点。首の違和感で負傷者リスト入りした正捕手スミスに代わって昇格したロビンソンとの急造バッテリーとなる中、５回途中７安打３四球でＫＯされた。

１２日（同１３日）は「左膝の炎症」で欠場した大谷翔平投手（３１）はこの日も先発メンバーを外れた。今回は真美子夫人の第２子出産に伴うもので、球団は「今週末のどこかで復帰する」と発表した。朗希にとっては２登板連続で“大谷抜き”となる中、今回も白星はつかめなかった。