◇MLB ドジャース6×-5オリオールズ(日本時間20日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースは佐々木朗希投手が先発し、5回までヒット1本におさえる圧巻の投球を披露。ただ6回には2者連続本塁打を浴び3-3の振り出しに戻され降板すると、その後はリリーフ陣も打ち込まれます。しかし9回に打線が反撃。2死からダルトン・ラッシング選手のサヨナラタイムリーで劇的な勝利を飾りました。

この日、試合前に大谷翔平選手が真美子夫人の第2子出産に伴う休暇で試合を欠場。しかし打線は初回からつながり2死2、3塁とするとマックス・マンシー選手のヒットで2点を先制します。

2回にもアンディ・パヘス選手の2塁打でアレックス・フリーランド選手の好走塁で3点目を追加し、佐々木投手を援護。その佐々木投手は初回に先頭打者にヒットをゆるすものの、その後は2回から5回までヒット一本も許さず好投を披露し、勝ち投手の権利を得ます。

ところが6回のマウンドにも上がると、この日2本目のヒットをゆるし、その後2死まで打ち取るものの後続のガナー・ヘンダーソン選手に2ラン、さらにピート・アロンソ選手にも一発と、まさかの2者連続被弾で3失点。同点に追いつかれて降板となりました。

ドジャースはリリーフ陣が7回にも1死から連打と四球で満塁のピンチを背負うと、オリオールズ打線を抑えきれず2失点。3-5と勝ち越しを許し万事休すかと思われましたが、土壇場の9回には打線が反撃。ムーキー・ベッツ選手にソロが飛び出しますが、1点差に詰め寄ると、さらに2死1、2塁でラッシング選手がライト前ヒット。2塁ランナーが返り同点となると、悪送球で1塁ランナーも生還。劇的なサヨナラ勝ちを収めました。

ドジャース打線は序盤に3点を奪ったのち、3回に無死満塁の好機を作るも無得点。試合を通じて二桁安打を記録し、毎回出塁。8回まで苦戦しましたが、9回にようやくタイムリーが飛び出し、見事な逆転勝利となりました。