小伝馬町『ダリア食堂』で味わうモロッコの家庭料理。素朴で優しいタジンに胃袋もほっこり

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・小伝馬町のモロッコ料理店『ダリア食堂』です。

【安堵】現地の家庭に招かれたようなアットホーム空間

えっと、ここどこか海外の家ですか？的なアットホームな雰囲気にこちらの心の扉もパアッと開く。異国情緒漂う店は屋根裏部屋のようなロフトもあって何とも寛げる空間だ。もともと世界の雑貨を販売していた店に食事ができるスペースを作ったことでモロッコ料理の食堂になったとか。

店主はフレンチ出身の佐々木志帆さん。なぜモロッコかと言えば、素朴な魅力に惹かれて現地で家庭料理を学んだから。スパイスやハーブで肉や野菜のおいしさを引き出す調理が多いのだが、これが刺激的な辛さではなく日本人に馴染みやすい味なのだ。

おすすめは骨付チキンを塩漬レモンやパプリカ等と煮込んだタジン。

チキンと塩レモンのタジン（フリットと）1300円※ランチはホブス付1100円〜、自家製ホブス1個200円

『ダリア食堂』チキンと塩レモンのタジン（フリットと） 1300円 ※ランチはホブス付1100円〜、自家製ホブス 1個200円 素材の旨みが凝縮した素朴な味。全粒粉入りのパン「ホブス」と一緒に

水はほぼ使わず、素材の水分が三角蓋内に水蒸気となって充満し、蒸し煮されることで旨み増幅。ポテトフリットを乗せるのが定番だそう。胃袋もほっこり満たされる。

『ダリア食堂』（右）店主 佐々木志帆さん、（左）娘 梛さん、看板猫 まるちゃん

店主：佐々木志帆さん、娘：梛さん、看板猫：まるちゃん

『ダリア食堂』

小伝馬町 『ダリア食堂』

［店名］『ダリア食堂』

［住所］東京都中央区日本橋大伝馬町2-9

［電話］03-3663-3021

［営業時間］12時〜14時、18時〜22時※営業は変更あり、SNS等で要確認

［休日］月・土・日・祝

［交通］地下鉄日比谷線小伝馬町駅3番出口から徒歩1分

撮影／浅沼ノア、取材／肥田木奈々

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、絶品モロッコ料理の画像をご覧いただけます。

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年5月号発売時点の情報です。

【画像】モロッコ料理ってどんなのがあるの？ フレンチ出身の店主が作るモロッコ家庭料理（9枚）