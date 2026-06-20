【Ｗ杯Ｄ組・第２節】アメリカが決勝Ｔ進出！ 豪州が２位、パラグアイが３位、２連敗のトルコはGS敗退
北中米ワールドカップで現地６月19日、グループＤ第２節の２試合が行なわれた。
アメリカ対オーストラリアは、アメリカが２−０で快勝した。トルコ対パラグアイは、パラグアイが１−０で勝利した。
この結果、２連勝のアメリカが首位通過を確定させる。オーストラリアとパラグアイが勝点３で並び、得失点差でオーストラリアが２位。２連敗のトルコはグループステージ敗退が決まった。
グループＤ／ここまでの結果と今後の予定
▼第１節
アメリカ ４−１ パラグアイ
オーストラリア ２−０ トルコ
▼第２節
アメリカ ２−０ オーストラリア
パラグアイ １−０ トルコ
▼第３節（日本時間で６／26 11時にキックオフ）
トルコ対アメリカ
パラグアイ対オーストラリア
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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アメリカ対オーストラリアは、アメリカが２−０で快勝した。トルコ対パラグアイは、パラグアイが１−０で勝利した。
この結果、２連勝のアメリカが首位通過を確定させる。オーストラリアとパラグアイが勝点３で並び、得失点差でオーストラリアが２位。２連敗のトルコはグループステージ敗退が決まった。
グループＤ／ここまでの結果と今後の予定
▼第１節
アメリカ ４−１ パラグアイ
オーストラリア ２−０ トルコ
▼第２節
アメリカ ２−０ オーストラリア
パラグアイ １−０ トルコ
▼第３節（日本時間で６／26 11時にキックオフ）
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