グループＤの２節終了時の順位表。※TCS = チームコンダクトスコア（フェアプレーポイント）。（C）SOCCER DIGEST

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　北中米ワールドカップで現地６月19日、グループＤ第２節の２試合が行なわれた。

　アメリカ対オーストラリアは、アメリカが２−０で快勝した。トルコ対パラグアイは、パラグアイが１−０で勝利した。

　この結果、２連勝のアメリカが首位通過を確定させる。オーストラリアとパラグアイが勝点３で並び、得失点差でオーストラリアが２位。２連敗のトルコはグループステージ敗退が決まった。
 
グループＤ／ここまでの結果と今後の予定
▼第１節
アメリカ ４−１ パラグアイ
オーストラリア ２−０ トルコ

▼第２節
アメリカ ２−０ オーストラリア
パラグアイ １−０ トルコ

▼第３節（日本時間で６／26 11時にキックオフ）
トルコ対アメリカ
パラグアイ対オーストラリア

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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