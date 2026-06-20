盗掘の通報を契機に、ローマ帝政期に立てられた壮麗な別荘跡の存在が明らかになった/Ministero della Cultura

ローマ（CNN）イタリアの首都ローマ郊外で、精巧なモザイクによる装飾を施したローマ時代の別荘が発掘された。この驚くべき発見は、政府所有地での違法な発掘活動について警察に通報があったことをきっかけに明らかになった。

この建物は現在のカステル・ディ・グイド村に位置し、ローマからは約19キロ離れている。帝政時代（紀元前27年〜西暦5世紀）には、この地域は邸宅の建ち並ぶ集落で、ロリウムの名で知られていた。

別荘は現在も発掘と調査が続けられているが、考古学者たちはこれまでにアトリウム（中庭）とインプルウィウムと呼ばれる浅い水槽を備えた壮麗な玄関ホールを発見している。その周囲には、植物模様や幾何学模様が施された黒と白のモザイク床が広がっている。

イタリア文化省は今週初めの声明で、帝政時代の最盛期にはロリウムにハドリアヌス帝、アントニヌス・ピウス帝、マルクス・アウレリウス帝らが訪れていたと述べた。

今回の発見は、近隣住民が2月に当局へ現場での違法活動を通報したことに端を発する。

通報を受けたカラビニエリ（イタリア国家憲兵隊）の警察官が現場に赴くと、財宝を求めて遺跡を略奪する墓荒らしたちの典型的な痕跡を確認した。このような行為により、何千点もの盗難文化財が違法に売買されてきたと、文化省は説明している。

カラビニエリ美術品保護部隊の報道官によると、小さな土の山、夜間の作業、そして正式な発掘許可を示す掲示の欠如が当局の疑念を招いた。この専門部隊は、イタリアの膨大な歴史的遺産の盗難防止を任務としている。

当局は、数人のグループがバックホー（掘削機）を使って地面を掘り進め、敷地内の人目につかない場所にある巨大な地下空洞へ侵入していたことを突き止めた。そこは本来フェンスで保護されていたが、彼らはそれを切断して侵入していた。

発掘は数日以内に中止された。作業に携わっていた人物らは逃走したものの、当局は驚くべきものを発見する。これまで知られていなかった古代の別荘と、完璧な状態で保存された遺物群がそこにあった。

アレッサンドロ・ジュリ文化相は15日の声明で、同省の担当者とカラビニエリが秘密裏の発掘活動を阻止したと説明。「彼らは考古学的価値のある地域を保全し、壮麗な帝政時代の別荘の遺構を発見した」と述べた。ローマ近郊のその遺構には、皇帝の離宮が置かれていたという。

文化省によると、秘密裏の発掘でつるはしやドリルが使用されたことにより構造物の一部は軽微な損傷を受けた。何かが盗まれたかどうかは不明だという。

別荘の調査を担当したローマ特別文化財監督局の考古学者アレッシア・コンティーノ氏は、豪華なモザイクから精巧な大理石細工まで、多彩な遺物がこれまで見つかったと明らかにした。また、ローマの田園の神シルウァヌスの像とみられる彫像の残骸も見つかっている。像は片手に小動物を、もう一方の手に鳥で飾られた籠（かご）を持っているという。

「卓越した装飾の質から、この別荘が皇帝の宮廷と密接な関係を持つローマの有力貴族の所有物だったことが分かる」。今週行われた遺跡発見に関する発表の中で、コンティーノ氏はそう述べた。

遺跡は現在もさらなる発掘が続けられている。一般公開は20日に初めて行われ、事前予約制での見学が可能となる。

文化省によると、今後数カ月にわたり追加の公開日程も設けられる予定だ。