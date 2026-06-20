女優の伊藤沙莉が20日、都内でアニメ映画「クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ〜ション」完成披露舞台あいさつに出席した。

「妖怪の国」に迷い込んだしんのすけたち野原一家に手を貸してくれる狐の妖怪・やこ役を演じた。小さい頃からしんちゃんが大好きで「お話をいただいたときから感動が止まらない。自分が夢に見た瞬間、しんちゃんの作品に携われてうれしいなと思いました」と今回声優を務めた喜びを話した。「アフレコの時からずっと聞いてきた声だったりとかいろんなキャラクターの方々と一緒にしゃべっていることもそうですし、今回の作品の皆さんと掛け合ったりとかするのも凄く楽しかったです。今もその幸せが続いている感じです」としんちゃんに至近距離で見つめられながら笑顔で話した。

劇場版33作目。秋田県の夏の風物詩・大曲の花火大会を楽しみにして、ひろしの故郷である秋田へ帰省することになった野原家。同じ頃、ある事件をきっかけに妖怪たちが「妖怪の国」から飛び出し、秋田や春日部…そして日本中で大暴れ 「妖怪の国」に迷い込んでしまった野原家は、どこか懐かしく、奇々怪々な世界で予測不能な大冒険を繰り広げる。