俳優本木雅弘（60）が19日放送のTBS系「A−studio＋」（金曜午後11時）に出演。本木が発案して撮影した家族写真について語った。

MC笑福亭鶴瓶が「この家族写真見た？ちょっと、こんなん、ほしいわ、家に飾っておきたい」と番組の相方の藤ケ谷太輔に向かって話した。

中央に座った内田裕也さんと囲むように本木と妻内田也哉子、3人の子どもと樹木希林さんの7人が一枚に収まっている家族写真だった。

本木が「これ、一応、私が発案して、それでクリスマスの日だったかな、というので、ちょっと集まりませんか、樹木さんから裕也さんに声を掛けてもらって、そこにこの写真を撮るってことは、先（内田裕也さん）には知らせないでいて、『行く場所があるから』って言う感じで車に乗せて、っていうので、バババ、って写真だけ納めて、結果的に全員がそろったっていうのはこの写真だけなんですよね、残っているのは」と撮影したときの状況を説明した。

ロック歌手の内田裕也さんは2019年3月17日に79歳で亡くなった。妻の樹木希林さんはその前年の18年9月15日に75歳で亡くなっていた。