本拠地でのオリオールズとの3連戦がスタート

【MLB】ドジャース 6ー5 オリオールズ（日本時間20日・ロサンゼルス）

ドジャースは19日（日本時間20日）、本拠地オリオールズ戦でサヨナラ勝ちを収めて4連勝を飾った。この日3三振といいところがなかったダルトン・ラッシング捕手が2死から同点打を放つと、ホームへの返球を相手捕手が痛恨の失策。その間に走者が生還してサヨナラ勝ちを決めた。

先発した佐々木朗希投手は5回まで安打1本の快投を見せたが、6回にヘンダーソンに2ラン、アロンソに同点ソロを許して降板した。7回にも救援陣が2点を失い、9回の攻撃を迎えていた。

1死からムーキー・ベッツ内野手が反撃の8号ソロを放って1点差に。その後2者連続四球で好機を作り、2死から打席にはラッシングを迎えた。2球で追い込まれたが、カウント1-2からの4球目、内角のフォーシームを右前に運んでアレックス・コール外野手が同点のホームを踏んだ。

そのあとだった。右翼のタイラー・オニール外野手からホームへ送球が届いたが、これをサミュエル・バサヨ捕手が弾いてしまう（記録はオニールの送球エラー）。その間にライアン・ウォード外野手が激走。サヨナラ生還でドジャースが勝利を飾った。ドジャースサヨナラ勝ちは今季4度目、6月5日（同6日）の本拠地エンゼルス戦以来となる。

佐々木朗希投手が5回2/3を3失点で勝ち負けつかず。また、大谷翔平投手は育児休暇のためチームに合流せず、試合での出場はなかった。週末には復帰する見込みだ。（Full-Count編集部）