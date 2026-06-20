2児の母・木下優樹菜、前髪ありショットに反響「一気に雰囲気変わった」「新カラーも素敵」
【モデルプレス＝2026/06/20】元タレントの木下優樹菜が6月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。新しいヘアカラーのショットを公開した。
【写真】芸人の30代元妻「一気に雰囲気変わった」前髪ありショット
木下は「髪の色をかえました」「前髪もつくりやした」とつづり、新しいヘアカラーの姿を披露。暗めのブラウンヘアから明るいブラウンヘアにチェンジし、目にかかるほどの長さの前髪を作った姿でウインクしているショットや舌を出したショットを公開している。
この投稿にファンからは「前髪あり可愛すぎる」「一気に雰囲気変わった」「新カラーも素敵」「ギャル全開の優樹菜ちゃんって感じで大好き」「お茶目なショットに元気もらえる」「前髪あるの新鮮」などといった反響が寄せられている。
木下は、お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と2010年に結婚。2012年に莉々菜さんを、2015年に茉叶菜さんを出産した。2019年に藤本と離婚し、現在はシングルマザーとして子育てをしている。（modelpress編集部）
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◆木下優樹菜、新ヘアでイメチェンショット
木下は「髪の色をかえました」「前髪もつくりやした」とつづり、新しいヘアカラーの姿を披露。暗めのブラウンヘアから明るいブラウンヘアにチェンジし、目にかかるほどの長さの前髪を作った姿でウインクしているショットや舌を出したショットを公開している。
◆木下優樹菜の投稿が話題
この投稿にファンからは「前髪あり可愛すぎる」「一気に雰囲気変わった」「新カラーも素敵」「ギャル全開の優樹菜ちゃんって感じで大好き」「お茶目なショットに元気もらえる」「前髪あるの新鮮」などといった反響が寄せられている。
木下は、お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と2010年に結婚。2012年に莉々菜さんを、2015年に茉叶菜さんを出産した。2019年に藤本と離婚し、現在はシングルマザーとして子育てをしている。（modelpress編集部）
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