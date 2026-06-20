「今日好き」阿部創馬、青髪に劇的イメチェン「似合うのすごい」「美形際立つ」と反響
【モデルプレス＝2026/06/20】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた阿部創馬が6月19日、自身のInstagramを更新。青髪姿を披露し、反響が寄せられている。
【写真】「今日好き」出身19歳イケメン「美形際立つ」青髪姿
阿部は「わくわく どきどき」「＃沖田総司 ＃新撰組」とつづり、舞台の衣装と思われる姿を披露。和装のような衣装にストールを合わせた姿で、青のアンブレラカラーで黒と青のツートーンヘアスタイルを投稿している。
この投稿にファンからは「似合うのすごい」「美形際立つ」「なんの舞台に出るんだろう」「情報解禁楽しみ」「青髪も似合ってて素敵」「2.5次元の舞台からそのまま飛び出してきたみたい」「今からワクワクドキドキ」などといった声が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。阿部は「卒業編2025inシンガポール」にて夏川メガンとカップル成立した。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」出身19歳イケメン「美形際立つ」青髪姿
◆阿部創馬、青髪衣装姿公開
阿部は「わくわく どきどき」「＃沖田総司 ＃新撰組」とつづり、舞台の衣装と思われる姿を披露。和装のような衣装にストールを合わせた姿で、青のアンブレラカラーで黒と青のツートーンヘアスタイルを投稿している。
◆阿部創馬の投稿が話題
この投稿にファンからは「似合うのすごい」「美形際立つ」「なんの舞台に出るんだろう」「情報解禁楽しみ」「青髪も似合ってて素敵」「2.5次元の舞台からそのまま飛び出してきたみたい」「今からワクワクドキドキ」などといった声が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。阿部は「卒業編2025inシンガポール」にて夏川メガンとカップル成立した。（modelpress編集部）
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