「今日好き」中島結音（ゆのん）、大胆イメチェンに反響続々「大人っぽくてセクシー」「お人形さんみたいで素敵」
【モデルプレス＝2026/06/20】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた中島結音（なかしま・ゆのん）が6月19日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジした姿を披露し、話題になっている。
【写真】「今日好き」出身美女「セクシー」大胆イメチェン姿
中島は「どーう？」とつづり、美容室でブラウン系のロングヘアからアッシュ系のミディアムヘアにチェンジした動画を投稿。透明感あるヘアカラーで大人びた雰囲気にガラリとイメージチェンジしている。
この投稿にファンからは「ちょー可愛い」「大人っぽくてセクシー」「お人形さんみたいで素敵」「めちゃくちゃ綺麗」「美人さんすぎて何回も再生しちゃった」などといった反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。中島は「ダナン編」「パタヤ編」「卒業編2024」に参加した。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」出身美女「セクシー」大胆イメチェン姿
◆中島結音、アッシュ＆センター分け前髪でイメチェン
中島は「どーう？」とつづり、美容室でブラウン系のロングヘアからアッシュ系のミディアムヘアにチェンジした動画を投稿。透明感あるヘアカラーで大人びた雰囲気にガラリとイメージチェンジしている。
◆中島結音の投稿が話題
この投稿にファンからは「ちょー可愛い」「大人っぽくてセクシー」「お人形さんみたいで素敵」「めちゃくちゃ綺麗」「美人さんすぎて何回も再生しちゃった」などといった反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。中島は「ダナン編」「パタヤ編」「卒業編2024」に参加した。（modelpress編集部）
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