◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト―広島（２０日・神宮）

広島の小園海斗内野手が、スタメンから外れた。前夜１９日には、４回無死一、三塁から前進守備で打球を処理した際に、本塁送球がそれて先制を許すプレー（記録は野選）があった。

小園のスタメン落ちは、５月２６〜２８日のロッテ戦（マツダ）以来。そのときも守備がきっかけで、直前の試合で途中交代を命じられていた。代わりにドラフト３位・勝田成内野手が「８番・遊撃」に入った。

小園のほか、大盛穂外野手も８試合ぶりにベンチスタート。野間峻祥外野手が「５番・右翼」で５月２０日のＤｅＮＡ戦（マツダ）以来のスタメンに名を連ねた。

先発・森下暢仁投手は、２年ぶりの完封で５勝目を挙げた１３日の楽天戦（楽天モバイル）に続いて石原貴規捕手と同学年バッテリーを組む。森下は、シーズン序盤こそ負けが先行したが、直近４戦負けなしの３連勝中。神宮でのヤクルト戦は、３月３１日の今季初登板で４回３失点。雪辱の好投を目指す。

広島のスタメンは以下。

１（中）名原典彦

２（二）菊池涼介

３（左）ファビアン

４（三）坂倉将吾

５（右）野間峻祥

６（一）佐藤啓介

７（捕）石原貴規

８（遊）勝田成

９（投）森下暢仁