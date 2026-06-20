６月２０日の阪神７Ｒ・３歳上１勝クラス（芝２４００メートル＝１６頭立て）で単勝１番人気に推されたサガルマータ（牡３歳、栗東・福永祐一厩舎、父コントレイル）が２着に１馬身３／４差をつけ、２勝目を挙げた。同馬は２０２３年のセレクト当歳セールで５億２０００万円がつき、デビュー前から注目を集めていた。勝ち時計は２分２５秒８（稍重）。

道中は中団の内ラチ沿いを追走。川田将雅騎手＝栗東・フリー＝は勝負どころで徐々に押し上げ、直線では内から脚を伸ばすと、最後まで脚いろが鈍ることなく、後続を突き放す完勝だった。川田騎手は「少しずつ成長してきてくれているので、このまま順調にいってくれれば」と相棒をたたえた。

戦前から「（ここを勝って）２勝クラスも勝てば、菊花賞（１０月２５日、京都競馬場・芝３０００メートル）に行きたい」と、青写真を描いていた福永調教師もホッとした表情。「ジョッキーがしっかりと動かしてくれたし、馬場が悪いのもこなしてくれた。改めて、力をつけていますね。いい成長曲線を描いてくれています」と振り返った。今後に関しては「（秋までに）どこかで１回使うと思います」と説明。その視線の先は３冠最終戦を見据えている。