◇インターリーグ ドジャース6―5オリオールズ（2026年6月19日 ロサンゼルス）

ドジャースは19日（日本時間20日）、オリオールズ相手にサヨナラ勝利を収め、今季5度目の4連勝で貯金を今季最多22とした。先発の佐々木朗希投手（24）は5回2/3を3失点で勝敗付かず。大谷翔平投手（31）は真美子夫人の第2子出産のため試合前にチームを離れ、今月12日（同13日）のホワイトソックス戦以来、今季4度目の欠場となった。

佐々木は初回、先頭のウォードに1ボールからの2球目を右中間へ運ばれたが、中堅手のパヘスが素早く二塁へ好返球。二塁打を狙ったウォードをアウトにした。味方の好守備でリズムをつかむと、続くヘンダーソンを二ゴロ、アロンソを空振り三振と、わずか10球で無失点に抑えた。2回以降もストライクゾーンに球威ある球を集め、オリオールズ打線につけ入る隙を与えなかった。5回までわずか1安打で5奪三振。最速は100.6マイル（約161.9キロ）を記録するなど、力で相手打線をねじ伏せた。

3―0で迎えた6回に落とし穴が待ち受けていた。2死一塁からヘンダーソンに対し、1ボールからの2球目、内角低めのスプリットを右翼席に運ばれ1点差に。さらに、次打者・アロンソにも1ボール1ストライクからの3球目、98マイル（約157.7キロ）直球を左中間席へ運ばれる2者連続アーチで同点に追いつかれ、降板となった。結局、5回2/3、90球を投げ、4安打3失点、6三振、1四球と悔しい結果となった。

打線は初回にマンシーの右前2点打で先制すると、2回にもパヘスの左中間適時二塁打で加点。しかし3回、無死満塁の好機で無得点に終わると、その後は打線が沈黙。3回以降はスコアボードに「0」を並べ続けた。

最終回にドラマが待っていた。3―5の9回1死、ベッツが左越えに8号ソロを放ち、反撃の気運を最大限に高めると次打者・マンシーが四球を選んで出塁。2死一、二塁から8番・ラッシングが右前打への同点打を放つと、右翼手からの送球を捕手が後逸。右翼手の失策で一走のウォードも生還し、劇的なサヨナラ勝利となった。

大谷は昨年4月、真美子夫人の第一子長女の出産のため、選手が出産に立ち会うための産休制度の「父親リスト」に入った。MLBは同リストを2011年に導入し、最長3日間出場登録から外し、他の選手を補充することが可能となっている。球団は、この日の時点で「父親リスト」には入れておらず、試合は26人の出場登録枠を一人、欠く状態で臨んだ。

球団は「大谷翔平は父親休暇（パタニティ・リーブ）のためチームを離れています。今週末のいずれかの時点で復帰する見込みです」と発表しており、21日（同22日）までのオリオールズとの3連戦中に復帰する見通しとなっている。