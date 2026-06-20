◇W杯北中米大会1次リーグD組 トルコ0ー1パラグアイ（2026年6月19日 サンフランシスコ）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグD組第2戦で、トルコ（FIFAランク22位）がパラグアイ（同41位）と対戦。開始64秒で先制を許して、後半は数的有利となったが得点を奪えず2連敗を喫して、欧州勢初のグループリーグ敗退が決まった。

02年日韓大会以来、24年ぶりの本大会出場となったトルコ。初戦のオーストラリア（同27位）では、前半に先制を許すと、後半にも2点目を失った。30本のシュートを放ちながらも、相手の鉄壁を崩せずに24年ぶりW杯は黒星発進となった。

試合はいきなり動いた。開始64秒で先制点を許して、追いかける展開となった。前半アディショナルタイムに相手の“10番” FWアルミロンが相手選手との口論中に差別的・侮辱的な発言を隠す目的で口を覆うしぐさと判断されて退場。

数的有利となった後半は何度も決定機をつくり、試合を通して31本のシュートを放つが決めきれずに2連敗を喫した。そして24年ぶりのW杯でグループリーグ敗退が決まった。

試合後に選手たちはぼう然の表情や涙を流していた。