◇W杯北中米大会1次リーグD組 パラグアイ1ー0トルコ（2026年6月19日 サンフランシスコ）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグD組第2戦で、パラグアイ（FIFAランク41位）がトルコ（同22位）と対戦。開始64秒で電光石火の先制を決めた。前半アディショナルタイムにVARでチェックした上で、相手選手との口論中に差別的・侮辱的な発言を隠す目的で口を覆うしぐさと判断されたFWアルミロン（アトランタ・ユナイテッド）が退場。1人少ない中で、何とかリードを守り切って今大会初勝利を飾った。

16年ぶり本大会に戻ってきた“南米のいぶし銀”パラグアイ。初戦は開催国アメリカと激突。南米予選でブラジルやアルゼンチンを破った堅守速攻が機能せず1―4で完敗した。

いきなり試合が動いた。前半2分に今大会初先発のMFマティアス・ガラルサ（アトランタ・ユナイテッド）がペナルティエリア手前から左足でゴール右下に決めて先制に成功した。同日、モロッコ（同7位）がスコットランド（同42位）を相手に開始71秒で先制したが、その記録を更新する開始64秒での電撃先制弾となり、1日最速先制記録が2度更新される珍事が起こった。

しかし前半アディショナルタイムに、VARチェックの上でFWアルミロンが侮辱発言を隠すために口を手で覆ったと判定されて一発退場となった。

数的不利となった後半は、何とか相手の攻撃を防いで逃げ切って今大会初勝利を飾った。