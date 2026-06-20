人気YouTuberきりまる、恋人との韓国旅行ショットが話題「イケメンオーラすごい」「ラブラブ」
【モデルプレス＝2026/06/20】YouTuberのきりまるが6月18日、自身のInstagramを更新。恋人との韓国旅行ショットを披露した。
【写真】28歳美人YouTuber「イケメンオーラすごい」恋人との旅行ショット
きりまるは「いっぱい食べて楽しかった韓国旅行〜」とつづり、韓国旅行中に撮影したショットを公開。サラダを持つきりまるにぴったり寄り添ったショットを披露している。
また「ほんとに可愛いカフェが多すぎていつか私も可愛いカフェオープンするのが夢 」「行った場所ぜんぶタグ付けしてるけん 参考にしてみてねえ」とも記し、充実した韓国旅行だったことを振り返っている。
この投稿にファンからは「イケメンオーラすごい」「見てるこっちまで幸せになる」「笑顔が可愛すぎる」「ラブラブな姿が見られて嬉しい」「彼氏さん側がくっついてるの素敵」「全てがおしゃれ」などといった反響やFRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の月足天音も「だいすき〜」とコメントを投稿している。（modelpress編集部）
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【写真】28歳美人YouTuber「イケメンオーラすごい」恋人との旅行ショット
◆きりまる、恋人との旅行中ショット
きりまるは「いっぱい食べて楽しかった韓国旅行〜」とつづり、韓国旅行中に撮影したショットを公開。サラダを持つきりまるにぴったり寄り添ったショットを披露している。
また「ほんとに可愛いカフェが多すぎていつか私も可愛いカフェオープンするのが夢 」「行った場所ぜんぶタグ付けしてるけん 参考にしてみてねえ」とも記し、充実した韓国旅行だったことを振り返っている。
◆きりまるの投稿が話題
この投稿にファンからは「イケメンオーラすごい」「見てるこっちまで幸せになる」「笑顔が可愛すぎる」「ラブラブな姿が見られて嬉しい」「彼氏さん側がくっついてるの素敵」「全てがおしゃれ」などといった反響やFRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の月足天音も「だいすき〜」とコメントを投稿している。（modelpress編集部）
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