矢吹奈子、黒髪に電撃イメチェン「女神様」「美しすぎて二度見」と反響
【モデルプレス＝2026/06/20】女優の矢吹奈子が6月19日、自身のInstagramを更新。ヘアチェンジしたショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】25歳元K-POPアイドル女優「美しすぎて二度見」黒髪姿
矢吹は「あ、黒髪にしました」とつづり、茶髪から黒髪にチェンジした後のショットを投稿。白いノースリーブのトップス姿で、透明感のある黒髪が際立っている。
この投稿にファンからは「美しすぎて二度見した」「女神様がいる」「一気に大人っぽくなってドキッとした」「ノースリーブと黒髪の破壊力すごい」「不意打ち感が最高」「大人な可愛さも素敵」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】25歳元K-POPアイドル女優「美しすぎて二度見」黒髪姿
◆矢吹奈子、黒髪ショット披露
矢吹は「あ、黒髪にしました」とつづり、茶髪から黒髪にチェンジした後のショットを投稿。白いノースリーブのトップス姿で、透明感のある黒髪が際立っている。
◆矢吹奈子の黒髪が話題
この投稿にファンからは「美しすぎて二度見した」「女神様がいる」「一気に大人っぽくなってドキッとした」「ノースリーブと黒髪の破壊力すごい」「不意打ち感が最高」「大人な可愛さも素敵」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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