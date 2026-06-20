比嘉愛未、祖父との2ショット公開「大好きなのが伝わってくる」「素敵」と反響
【モデルプレス＝2026/06/20】女優の比嘉愛未が6月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。祖父との2ショットを公開した。
【写真】40歳国民的女優「素敵」祖父との2ショット公開
比嘉は「久しぶりにおじぃに会えた」「にっこにこでほお擦りしてくれてわたしのことをすごく褒めてくれた。。」（※原文ママ）「もう会えない人だけど会いに来てくれた。あ〜見守ってくれてるんだね ありがとねって 目覚めたあとも心地よく残る余韻にすごく背中を押してもらえた」とつづり、亡くなった祖父が夢に出てきたことを報告。祖父との2ショットを公開した。カメラ目線でにっこりと微笑む2人の姿を納めたショットとなっている。
比嘉は「この人が、わたしの自慢のおじいです」と紹介して、投稿を結んでいる。
この投稿にファンからは「おじいちゃん大好きなのが伝わってくる」「素敵な再会」「仲の良さに泣けてきた」「おじいちゃんも喜んでるね」「2人の笑顔が可愛すぎる」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】40歳国民的女優「素敵」祖父との2ショット公開
◆比嘉愛未、祖父との2ショット
比嘉は「久しぶりにおじぃに会えた」「にっこにこでほお擦りしてくれてわたしのことをすごく褒めてくれた。。」（※原文ママ）「もう会えない人だけど会いに来てくれた。あ〜見守ってくれてるんだね ありがとねって 目覚めたあとも心地よく残る余韻にすごく背中を押してもらえた」とつづり、亡くなった祖父が夢に出てきたことを報告。祖父との2ショットを公開した。カメラ目線でにっこりと微笑む2人の姿を納めたショットとなっている。
比嘉は「この人が、わたしの自慢のおじいです」と紹介して、投稿を結んでいる。
◆比嘉愛未の投稿に反響
この投稿にファンからは「おじいちゃん大好きなのが伝わってくる」「素敵な再会」「仲の良さに泣けてきた」「おじいちゃんも喜んでるね」「2人の笑顔が可愛すぎる」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】