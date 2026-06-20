鈴木紗理奈「さすがに多すぎると残された」大盛り親子丼公開「ボリュームすごい」「愛がてんこ盛り」の声
【モデルプレス＝2026/06/20】タレントの鈴木紗理奈が6月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。多すぎて残された大盛り丼を公開した。
【写真】48歳ママタレ「ボリュームすごい」大盛り親子丼公開
鈴木は「食べ盛りなので親子丼に豚肉も唐揚げも入れて大盛りにしたら さすがに、多すぎると残された」とコメント。大きな丼に唐揚げや豚肉が山盛りになった親子丼を公開した。
この投稿に、ファンからは「量多くてびっくり」「愛がてんこ盛り」「お肉のボリュームすごい」「量凄いけど美味しそう」などの声が上がっている。
鈴木は2008年にレゲエユニット・INFINITY16のTELA-Cと結婚し、2010年2月にリオトくんを出産。2013年にTELA-Cとの離婚を発表した。リオトくんは2019年からイギリスに単身留学しており、最近では親子で渡米したことを明かしていた。（modelpress編集部）
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【写真】48歳ママタレ「ボリュームすごい」大盛り親子丼公開
◆鈴木紗理奈、大盛り丼公開
鈴木は「食べ盛りなので親子丼に豚肉も唐揚げも入れて大盛りにしたら さすがに、多すぎると残された」とコメント。大きな丼に唐揚げや豚肉が山盛りになった親子丼を公開した。
◆鈴木紗理奈の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「量多くてびっくり」「愛がてんこ盛り」「お肉のボリュームすごい」「量凄いけど美味しそう」などの声が上がっている。
鈴木は2008年にレゲエユニット・INFINITY16のTELA-Cと結婚し、2010年2月にリオトくんを出産。2013年にTELA-Cとの離婚を発表した。リオトくんは2019年からイギリスに単身留学しており、最近では親子で渡米したことを明かしていた。（modelpress編集部）
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