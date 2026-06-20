◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＤ組第２戦 トルコ０―１パラグアイ（１９日、サンフランシスコ・ベイエリア競技場）

トルコ（ＦＩＦＡランク２２位）がパラグアイ（同４１位）と対戦し０―１で敗れた。第１戦のオーストラリア戦に続き連敗で、１次リーグ敗退が決まった。

両チームとも初戦を落とし負けられない一戦となった第２戦。トルコはパラグアイのＭＦガラルサに今大会最速となる開始から６４秒（記録上は前半２分）でのゴールで先制を許した。

その後は前半アディショナルタイムにパラグアイのＭＦアルミロンが相手選手への抗議の際に、口元を隠す行為で今大会からの新ルールが適応され退場に。相手は後半４５分間で１０人と、トルコにとって絶好のチャンスとなった。

しかし、守備を固めた相手に対し、シュートを何本も打ってもネットを揺らせない。ＦＩＦＡの公式サイトによるとボール支配率は６５パーセント、シュートは３２本放った。しかし、枠内シュートは５本だけ。１点が遠かった。トルコは第１戦のオーストラリア戦でもシュートを３０本放って無得点に終わっていた。トルコは２試合で計６２本のシュートを放ったものの、ネットを揺らすことはできなかった。