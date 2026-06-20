◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＤ組第２戦 トルコ１―０パラグアイ（１９日、サンフランシスコ・ベイエリア競技場）

パラグアイ（ＦＩＦＡランク４１位）がトルコ（同２２位）と対戦し、１―０で今大会初勝利を挙げ、決勝トーナメント進出へ望みをつないだ。

両チームとも初戦を落とし負けられない一戦となった第２戦は、パラグアイが虎の子１点を守り抜いた。得点はＭＦガラルサがエリア外からミドルシュートを放ち、今大会最速となる開始から６４秒（記録上は前半２分）であげた。同日行われたスコットランド―モロッコ戦でモロッコのＦＷサイバリが決めた開始７１秒を上回る大会最速ゴールとなった。

その後はトルコの猛攻を浴び続けた。前半アディショナルタイムにはパラグアイのＭＦアルミロンが相手選手への抗議の際に、口元を隠す行為で今大会からの新ルールが適応され退場に。後半４５分間を１０人で守り続けた。

パラグアイはＷ杯過去８大会に出場し、２連敗は１度だけ（０６年ドイツ大会の第１戦イングランド戦から第２戦のスウェーデン戦）。第２戦への強さを発揮した。敗れたトルコは最下位が確定し敗退が決まった。