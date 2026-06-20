サッカー元日本代表でＪ３福島のＦＷ三浦知良（５９）が２０日、大阪・堺市のＪ―ＧＲＥＥＮ堺で行われた「明治安田 Ｐｒｅｓｅｎｔｓ 三浦知良選手といっしょにサッカートレーニング 体験イベント２０２６」に参加した。

本イベントは２０１４年からＪリーグのタイトルパートナーを務める明治安田の社会貢献活動の一環。大阪府内在住の小学３〜６年生約５０人とミニサッカーゲームなどで汗を流したカズは、「僕も子どもたちも基本を学び続けることが一番大事。これは年齢問わずにいえること。いまだに止めて蹴る、という練習は欠かさずやっています」と努力の重要性を伝えた。

現在はワールドカップで世界中が盛り上がっており、日本代表は２１日にチュニジア戦を控えている。予想スコアを問われたカズは「難しいですね…。ただ点差よりもポイントを取っていくことが大切。グループリーグを突破してベスト３２に近づけるような内容を期待したい」とコメント。「どんな試合でも勝つことは難しい。やってきたことを信じて、頑張ってもらいたい」とエールを送った。

◆イベントを主催した明治安田・永島英器取締役代表執行役社長「いろいろな場面でカズさんにお世話になっています。夢を持つことの大切さ、挑戦し続けることの尊さを届けていただき、本当にありがたいです」