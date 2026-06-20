『呪術廻戦』TVアニメ第4期「死滅回游 後編」ティザーPV解禁！ 榎木淳弥さん、緒方恵美さん出演の「じゅじゅとーく 出張版」も配信開始しました。

集英社「週刊少年ジャンプ」にて2018年3月から2025年9月まで連載され、全世界シリーズ累計発行部数1億5000万部(デジタル版含む)を突破する大人気コミック『呪術廻戦』(芥見下々・著)。

2020年10月から2021年3月までTVアニメ第1期が放送され、2026年1月から3月にはTVアニメ第3期「死滅回游 前編」が放送。そして、待望のTVアニメ第4期「死滅回游 後編」の制作が決定し、ますますの盛り上がりを見せています。

そのTVアニメ第4期「死滅回游 後編」最新情報が解禁！ 迫力のバトルシーンが続々と展開する「死滅回游 後編」ティザーPVを公開。

さらに、「死滅回游 後編」を手掛ける佐藤 威監督より、作品への意気込みが伝わるコメントが到着！

また、榎木淳弥さん(虎杖悠仁役)と緒方恵美さん(乙骨憂太役)の和やかなトークが楽しめる「じゅじゅとーく 出張版」(第1部、第2部)の配信がスタートしました。

最新映像を収めた「死滅回游 後編」ティザーPVが遂に解禁

羂索が糸を引く、呪術を持つ者達による殺し合い「死滅回游」。最新映像を収めた「死滅回游 後編」ティザーPVでは、加速していく混沌の中、より激化するバトルシーンが続々と展開します。

術式を開放して戦う秤 金次VS鹿紫雲 一、パワフルな戦いをみせる禪院真希、羂索に立ち向かう脹相、九十九由基の姿、そして悲痛な思いを叫ぶ虎杖悠仁、伏黒 恵らの死闘が迫力の映像で描かれていきます。



・TVアニメ『呪術廻戦』第4期「死滅回游 後編」ティザーPV｜第4期鋭意制作中！

https://youtu.be/HGCsAcFzaFw

「死滅回游 後編」を手掛ける佐藤 威監督よりコメントが到着!

「死滅回游 前編」にて、副監督・演出を手掛けた佐藤 威さんが「死滅回游 後編」で新たに監督を務めます。

佐藤監督より、作品への意気込みが伝わるコメントが到着しました！

●佐藤 威監督 コメント

このたびTVアニメ『呪術廻戦』第4期「死滅回游 後編」の監督を務めさせていただくことになりました。

非常に大きな熱を持つ作品、そして多くの方に愛されている大切な原作をお預かりする責任の重さを、日々強く感じています。

これまで『呪術廻戦』を支えてきたスタッフ・キャストの皆様の熱量や積み重ねから、たくさんの力をもらっています。

そして、『呪術廻戦』という作品がこれまで切り拓いてきた表現や可能性をしっかり受け継ぎながら、作品の魅力を最高の形でアニメーションへ昇華できるよう、全力で向き合ってまいります。

スタッフ一同誠実に作品と向き合いながら制作しておりますので、ぜひ楽しみにお待ちいただければ嬉しいです。

【参加作品】

TVアニメ第3期『呪術廻戦』「死滅回游 前編」(演出/副監督)

劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』(監督)など

榎木淳弥、緒方恵美が出演!「じゅじゅとーく 出張版」映像が配信開始!

6月19日に公式 Youtube「MAPPA CHANNEL」にて開催された「MAPPA ラインナップ発表会」にて、榎木淳弥さん(虎杖悠仁役)と緒方恵美さん(乙骨憂太役)が出演する「じゅじゅとーく 出張版 in MAPPA ラインナップ発表会」を配信。新情報が解禁となった本映像のアーカイブ配信がスタートしました。

さらに、公式 Youtube「TOHO animation チャンネル」にて、第2部となる「じゅじゅとーく 出張版」も配信開始！ リスナーからのメッセージをたっぷりと紹介しながら答えていく2人の和やかなトークが楽しめます。

★呪術廻戦 じゅじゅとーく 出張版 in MAPPA ラインナップ発表会 [第1部]

視聴 URL・・・https://youtu.be/zmEgiY8FiXg



★呪術廻戦 じゅじゅとーく 出張版 [第2部]

視聴 URL・・・https://youtu.be/7CCELisBSiU



出演者:榎木淳弥(虎杖悠仁役)、緒方恵美(乙骨憂太役)

※第 1 部・第 2 部ともに Spotify にて音声版ポッドキャストを配信



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櫻井孝宏 切なく魅力的な夏油傑「儚く、どことなく色っぽくも見える」高専時代は五条悟（中村悠一）に共鳴するように『劇場版総集編 呪術廻戦 懐玉・玉折』インタビュー

https://otajo.jp/118239

じゅじゅフェス 2026 -5th anniversary-開催概要

＜公演時間・会場＞

【公演名】じゅじゅフェス 2026 -5th anniversary-

【開催日】DAY1:2026 年 8 月 29 日(土)/DAY2:2026 年 8 月 30 日(日)

【開場/開演】

14:00 開場/15:30 開演 ※両日とも

【会場】K アリーナ横浜(https://k-arena.com/)

【主催】呪術廻戦製作委員会

＜出演＞

・DAY1

【キャスト】

榎木淳弥/緒方恵美/

中村悠一/櫻井孝宏/

島粼信長/諏訪部順一/

浪川大輔/中井和哉/東地宏樹

【アーティスト】

第 1 期第 2 クール OP テーマアーティスト:Who-ya Extended

第 2 期「懐玉・玉折」OP テーマアーティスト:キタニタツヤ

第 3 期 ED テーマアーティスト:jo0ji

・DAY2

【キャスト】

榎木淳弥/緒方恵美/

内田雄馬/瀬戸麻沙美/

小松未可子/津田健次郎/

櫻井孝宏/遊佐浩二/杉田智和

【アーティスト】

第 1 期第 1 クール ED テーマアーティスト:ALI

第 2 期「渋谷事変」ED テーマアーティスト:羊文学

第 3 期 ED テーマアーティスト:jo0ji

TVアニメ第4期「死滅回游 後編」

人間の負の感情から生まれる呪いと、それを呪術で祓う呪術師との闘いを描く、芥見下々による大ヒットコミック『呪術廻戦』。集英社「週刊少年ジャンプ」にて 2018年3月から連載が開始され、2024年9月、物語は完結を迎え6年半にわたる連載が終了。コミックスの全世界シリーズ累計発行部数は驚異の1.5億部(デジタル版含む)を突破している。

2025年9月より原作・芥見下々、作画・岩崎優次による『呪術廻戦』の近未来スピンオフ『呪術廻戦≡(モジュロ)』が集英社「週刊少年ジャンプ」にて短期集中連載され、単行本全3巻が発売中。

2020年に MBS/TBS 系列にてTVアニメがスタートし、2025年には『呪術廻戦』の世界を時系列で廻っていく劇場展開を実施。

5月に『劇場版総集編 呪術廻戦 懐玉・玉折』、10月に全世界興行収入265億円の大ヒットを記録した『劇場版 呪術廻戦 0』の復活上映、そして11月には「渋谷事変」を特別編集し、TVアニメ第3期「死滅回游 前編」の第1・2話という直結するエピソードを繋げた『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』を公開し大きな盛り上がりを見せた。

さらに2026年1月から MBS/TBS 系列にて「死滅回游 前編」が放送。羂索が糸を引く、呪術を持つ者達による殺し合い「死滅回游」がついに始まる。そして、TVアニメ第4期となる「死滅回游 後編」の制作が決定！

呪いを廻る壮絶な物語が、再び動き出す--。

＜原作＞

「呪術廻戦」芥見下々(集英社ジャンプコミックス刊)

＜CAST＞

榎木淳弥

内田雄馬 小松未可子 中井和哉

浪川大輔 日郄のり子 木村良平 櫻井孝宏

諏訪部順一

＜STAFF＞

総監督:御所園翔太

監督:佐藤 威

シリーズ構成・脚本:瀬古浩司

キャラクターデザイン:矢島陽介・丹羽弘美・山粼爽太

美術監督:東 潤一

色彩設計:松島英子

CGI プロデューサー:淡輪雄介

3DCG ディレクター:濱本光翔利(モンスターズエッグ)

撮影監督:伊藤哲平

編集:柳 圭介,ACE

音楽:照井順政

音楽プロデューサー:小林健樹

音響監督:えびなやすのり

音響制作:dugout

アニメーションプロデューサー:瀬下恵介

制作:MAPPA

（C）芥見下々/集英社・呪術廻戦製作委員会

公式サイト>jujutsukaisen.jp

公式 X>https://twitter.com/animejujutsu

芥見下々『呪術廻戦』展

＜名古屋会場＞

会期:2026 年 7 月 4 日(土)~8 月 30 日(日)

※会期中無休

会場:松坂屋美術館(松坂屋名古屋店 南館 7 階)

＜岩手会場＞

会期:2026 年 9 月 12 日(土)~11 月 8 日(日)

※休館日:月曜日(9 月 21 日、10 月 12 日、11 月 2 日は開館)、9 月 24 日(木)、10 月 13 日(火)

会場:岩手県立美術館

主催:呪術廻戦展プロジェクト委員会

＜芥見下々『呪術廻戦』展公式サイト＞ https://jujutsuten.com/