乃木坂４６の井上和が人気映画の声優を務めることが報告され、ファンから祝福の声が寄せられている。

井上は２０日までにインスタグラムを更新し、「『トイ・ストーリー５』でスナッピーの日本版声優を務めさせていただきます 井上和です」とあいさつ。「小さい頃からずっと大好きで、『トイ・ストーリー』と共に育ってきたので、あの世界と自分が交わる未来が待っていたなんて、夢のようです。本当に幸せです。『トイ・ストーリー５』が、そしてスナッピーが、たくさんの方に愛していただけますように！７月３日公開です。よろしくお願いします！」と続け、声優を務める「スナッピー」のフィギュアを手に乗せたショットを公開した。

この投稿にファンからは多くの「いいね！」が集まり、「和ちゃんトイ・ストーリー日本語版声優出演改めましておめでとう 世界的な作品への出演最高ですね。」「本当におめでとう びっくりしちゃった！大好きなトイ・ストーリーの世界に大好きな和ちゃんがいるなんて本当に幸せで夢のようだよ 公開待ちきれない！！！」「この幸せそうな笑顔を絶対忘れない ほんとにおめでとう」など多くの祝福コメントが寄せられている。