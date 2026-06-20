冷凍したとは思えない「オクラ」の賢い保存ワザ

独特のネバネバ食感がクセになる「オクラ」。おいしいけれど傷みやすいのが悩みの種です。特に大量に手に入ったときは、食べきれず困ってしまうことも。今回は、そんなときに役立つ保存ワザをお届けします。



▼生のままで保存OK

1. オクラをきれいに洗い、ざるなどに広げて水きりします。





2. キッチンペーパーで水分を拭き取ります。このとき表面を軽くこすると、うぶ毛が気にならなくなります。





3. 水分を拭いたまな板にオクラをのせ、包丁で軸の先端をカットし、ガクの部分を一周むくように取り除きます。





4. 短時間でいいので、表面が水っぽくなくなるまで広げて乾かします。





5. ファスナー付き保存袋に重ならないように並べてIN。空気を抜いて口を閉じ、冷凍庫へ。





実際にこのレシピで作った人の感想

つくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）

にも「これは永久保存版です」「使う分だけ取り出せて便利」など喜びのコメントがたくさん。





冷凍野菜はべチャッとしがちですが、この方法ならおいしく食べられます。お湯で1分ゆでるだけで解凍できるので、忙しいときにも便利。さっそく試してみてください。（TEXT：森智子）

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