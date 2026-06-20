■FIFAワールドカップ2026 グループD トルコ 0−1 パラグアイ（日本時間20日、サンフランシスコ・ベイエリアスタジアム）

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初戦を落とし、グループステージ突破へ負けられないトルコ（FIFAランク32位）とパラグアイ（同37）が激突したグループDの第2戦。先制ゴールを奪ったパラグアイが、その後の数的不利の状況を跳ね除けて1−0で逃げ切り、貴重な勝ち点3を挙げた。

試合は開始わずか2分、パラグアイのマティアス・ガラルサ（24）が電光石火の先制ゴールで突き刺した。幸先よくリードしたパラグアイは、その後も集中したディフェンスでトルコの攻撃を抑え込み、試合を優位に進めた。

しかし前半終了間際のアディショナルタイムで衝撃が。ミゲル・アルミロン（32）の口を抑えた行為に、トルコ選手へ暴言を吐いたのではとVARで確認。レッドカードが掲示され、一発退場処分となった。

パラグアイは1点リードも、10人で戦わなければいけなくなった後半。トルコの決定的チャンスをキーパーのオルランド・ヒル（26）の好セーブなどでことごとく凌ぎ1−0で今大会初勝利を挙げた。

グループDはすでに2連勝した開催国のアメリカが、決勝トーナメント進出を一番乗りで決めている。トルコはグループステージ敗退となった。



【グループD 第2戦終了時】

1）アメリカ 勝ち点6 ※決勝トーナメント進出

2）オーストラリア 勝ち点3

3）パラグアイ 勝ち点3

4）トルコ 勝ち点0



※写真は先制ゴールしたガラルサ