タレントの千原ジュニアとケンドーコバヤシによるトーク番組「にけつッ！！」が、１６日に読売テレビで放送された。

放送作家でタレントの野々村友紀子がゲスト出演。ケンコバと野々村はＮＳＣ同期の仲。北海道ロケで大げんかしたエピソードを披露した後、昨年８月に結婚したケンコバが、「野々村と俺のロマンス、聞きます？」と切り出した。

野々村が夫の２丁拳銃・川谷修士と結婚する前の、２０代前半の胸キュンな思い出を、「俺、ヤボで後で気づいたんです。運命変わってたかもしれない」と回想。「修士はずっと野々村のこと好きで。付き合うようになったということを、２人で移動してるときに言ってくれたんです。難波のエスカレーターの２段くらい下に、野々村が乗ってるときに」と詳細な状況を交えて振り返った。

「『コバヤシ君、私な、修士君と付き合うことになってん』『ああ、そうやねんな』『そうやねん、だけなんや…』って、言いよったんです」。一人二役で会話を再現するケンコバを、野々村は「ホンマに覚えてない。エスカレーターの音と聞き間違えたんちゃう」とバッサリ。完全否定されてもケンコバは、「俺はその日の仕事終わって帰ってから、『あれ、もしかして、そういうこと？』って」とうれしそうに続けていた。