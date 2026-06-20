映画祭（フランス）コンペティション部門に出品された、濱口竜介監督（47）の新作映画「急に具合が悪くなる」公開記念舞台あいさつが20日、東京・TOHOシネマズ日比谷で開かれた。

日本人初の同映画祭女優賞を受賞した主演の岡本多緒（41）は、共同受賞したベルギー出身のフランスの俳優ビルジニー・エフィラ（49）が隣にいないことに「いないのが不思議で…寂しいです」と口にした。また、日本では異例の、観客によるスタンディングオベーションで迎えられ「感動しちゃいました。ありがとうございます」と瞳を潤ませた。

「急に具合が悪くなる」は、がんの転移を経験しながら生き抜く哲学者の宮野真生子さんと、臨床現場の調査を積み重ねた人類学者の磯野真穂さんが交わした20通の往復書簡を元にした、19年の同名共著（晶文社）を原作に、濱口監督が脚本を執筆。パリ郊外の介護施設の施設長マリー＝ルー・フォンテーヌと、がんで闘病中の日本人演出家・森崎真理との交流を描く。マリー＝ルーをエフィラ、真理を岡本が演じた。マリー＝ルーと真理を引き合わせる重要な役どころとして、真理が演出する舞台に出演する俳優の清宮吾朗を長塚京三（80）、吾朗の孫の窪寺智樹を黒崎煌代（24）が演じた。

岡本は、撮影を振り返り「きついな、しんどいな、がなくて」と口にした。一方で「強いて言えば、体重を絞るリクエストがきて、食事制限のリクエストがあり。身体的なものを理解でき…少し食べないだけでエネルギーが湧かないんだと体験しました。監督が、横でおいしいものを食べるから、ウン？ と思いました」と食事制限中、濱口監督がおいしいものを食べていたのがきつかったと明かした。

岡本は最後に「人生を変える1本になった。自分が出ていることを置いておいて、こんな素晴らしい映画があるのかと」と作品に感謝した。

◆「急に具合が悪くなる」 フランス、パリ郊外の介護施設「自由の庭」の施設長マリー＝ルー・フォンテーヌ（ビルジニー・エフィラ）は、入居者を人間らしくケアすることを理想としつつ、人手不足やスタッフの無理解などに悩まされている。そんな中、日本人の演出家・森崎真理（岡本多緒）に出会い、がん闘病中の真理の描く演劇に勇気をもらう。同じ名前の響きを持つ偶然に導かれて、交流を始めた2人だったが、ある時、真理が「急に具合が悪くなる」。真理の病の進行とともに、2人の関係は劇的に深まり、互いの魂を通わせ合うようになる。