開催：2026.6.20

会場：Ｔモバイル・パーク

結果：[マリナーズ] 2 - 6 [Rソックス]

MLBの試合が20日に行われ、Ｔモバイル・パークでマリナーズとRソックスが対戦した。

マリナーズの先発投手はブライス・ミラー、対するRソックスの先発投手はランヘル・スアレスで試合は開始した。

2回表、6番 ケーレブ・ダービン 初球を打って左中間スタンドへのホームランでRソックス得点 SEA 0-1 BOS

7回表、ピッチャー ルイス・カスティジョがワイルドピッチでRソックス得点 SEA 0-2 BOS、7番 マルセロ・マイヤー 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでRソックス得点 SEA 0-4 BOS、8番 カルロス・ナルバエス 2球目を打ってセンターへの犠牲フライでRソックス得点 SEA 0-5 BOS

9回表、7番 マルセロ・マイヤー 4球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでRソックス得点 SEA 0-6 BOS

9回裏、3番 フリオ・ロドリゲス 2球目を打ってセンターへのツーランホームランでマリナーズ得点 SEA 2-6 BOS

試合は2対6でRソックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はRソックスのランヘル・スアレスで、ここまで3勝3敗0S。負け投手はマリナーズのブライス・ミラーで、ここまで3勝1敗0S。

ここまでマリナーズは39勝38敗で（ア・リーグ）西地区1位。一方Rソックスは30勝43敗で15.5ゲーム差の（ア・リーグ）東地区5位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-20 14:14:26 更新