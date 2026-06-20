「アルミロンは何を言ったんだ！」痛恨レッド…パラグアイMFの一発退場に母国ファンから厳しい声！「最悪だ」「二度とユニホームを着させるな」【W杯】
パラグアイ代表は現地６月18日、北中米ワールドカップのグループステージ（D組）第２節でトルコ代表と対戦。この一戦で、MFミゲル・アルミロンが前半終了間際に一発退場となり、大きな波紋を呼んでいる。
問題のシーンが起きたのは１−０とリードして迎えた45＋１分だった。トルコによるパラグアイの選手へのファウルで試合が中断した際、アルミロンは相手DFメルト・ミュルドゥルに対し、口元を手で覆いながら何かを話したように見えた。
するとイバン・バートン主審はVARと交信した後、オンフィールドレビューを実施。その結果、45＋３分にアルミロンへレッドカードを提示した。
この判定が注目されているのは、国際サッカー評議会（IFAB）が今年２月28日に発表した競技規則の改正との関連だ。新ルールでは、差別的な発言を隠す目的で口を覆いながら相手選手などとやり取りした場合、一発退場の対象となる。北中米W杯から採用された新規則。アルミロンの退場もこのルールが適用された可能性がある。
この判定にSNS上では、パラグアイのファンも反応。以下のような様々な声が上がった。
「アルミロンは何を言ったんだ！」
「差別発言をしたのか？」
「ただ適当に悪口を言っていただけという可能性も十分にある」
「あいつは今年のバカ王だ」
「まったく大げさだ」
「少なくともイエローだろ」
「最悪だ」
「アルミロンに二度とユニホームを着させるな」
「口を覆わなければいいのか」
「グアラニー語で言っていれば何の問題もなかったはずなのに」
「厳しい状況になった」
パラグアイは後半、数的不利を強いられるなかで戦うことになった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【美女サポ画像】北中米Ｗ杯を華やかに彩る各国ファンを一挙公開！
問題のシーンが起きたのは１−０とリードして迎えた45＋１分だった。トルコによるパラグアイの選手へのファウルで試合が中断した際、アルミロンは相手DFメルト・ミュルドゥルに対し、口元を手で覆いながら何かを話したように見えた。
この判定が注目されているのは、国際サッカー評議会（IFAB）が今年２月28日に発表した競技規則の改正との関連だ。新ルールでは、差別的な発言を隠す目的で口を覆いながら相手選手などとやり取りした場合、一発退場の対象となる。北中米W杯から採用された新規則。アルミロンの退場もこのルールが適用された可能性がある。
この判定にSNS上では、パラグアイのファンも反応。以下のような様々な声が上がった。
「アルミロンは何を言ったんだ！」
「差別発言をしたのか？」
「ただ適当に悪口を言っていただけという可能性も十分にある」
「あいつは今年のバカ王だ」
「まったく大げさだ」
「少なくともイエローだろ」
「最悪だ」
「アルミロンに二度とユニホームを着させるな」
「口を覆わなければいいのか」
「グアラニー語で言っていれば何の問題もなかったはずなのに」
「厳しい状況になった」
パラグアイは後半、数的不利を強いられるなかで戦うことになった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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